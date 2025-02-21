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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق علاج البشرة الباهتة قبل رمضان

البشرة
البشرة
ريهام قدري

اذا كنتي تحاولين الظهور ببشرة صافية وكلها نضارة يجب تحضير بشرتك قبل رمضان والتخلص من البهتان، يمكنك اتباع هذه الطرق الفعالة:

1. الترطيب العميق

استخدمي مرطبًا يحتوي على حمض الهيالورونيك للحفاظ على نضارة البشرة.

اشربي كمية كافية من الماء (8-10 أكواب يوميًا).


2. التقشير المنتظم

استخدمي مقشر لطيف مرتين أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز التجدد.

جربي مقشرات طبيعية مثل خليط السكر وزيت الزيتون أو القهوة والعسل.


3. التغذية السليمة

تناولي الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة مثل البرتقال، الجزر، والتوت.

أكثري من الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 مثل المكسرات والأسماك.


4. تطبيق الماسكات الطبيعية

ماسك العسل والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة.

ماسك الطين لتنظيف المسام بعمق وإزالة الشوائب.


5. النوم الجيد

احصلي على 7-8 ساعات من النوم يوميًا لتقليل الهالات السوداء وتجديد البشرة.


6. الحماية من الشمس

استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، حتى في الأيام غير المشمسة.


7. تقليل الكافيين والسكر

قللي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين واستبدليها بشاي الأعشاب أو الماء المنقوع بالفواكه.


8. ممارسة الرياضة

المشي أو اليوغا تحسن الدورة الدموية وتعزز إشراقة البشرة.


إذا اتبعتِ هذه النصائح بانتظام، ستلاحظين فرقًا واضحًا في نضارة بشرتك قبل رمضان!

البشرة بشرة باهتة نضارة

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