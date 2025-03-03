متأثرة على الهواء.. إلهام شاهين: أنا في ضياع بدون أمي.. ومش خايفة من الموت

تأثرت الفنانة إلهام شاهين، عند حديثها عن والدتها، قائلة “دائما أعتبر أمي ملاك وانا لا اتذكر لها أي خطأ في حياتها، خاصة أنه كانت عايشة لينا ولربنا ولأولادها وكنت بشوفها ملاك ومبتعملش أي حاجة لنفسها”.

وقالت خلال حوارها ببرنامج “سابع سما” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن “افتقادي لأمي فوق وصف أي إنسان وكنت متعلقة بها بدرجة كبيرة ومشوفتش أم في حياتي زي أمي، وأفتقد مشاركتي لأمي في كل شئ وكل اللحظات”



وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أن “حياتي ضايعة من غيرها، وأنا لا اخاف الموت عشان ممكن يخليني أشوفها، خاصة أن أمي لما اتوفت كانت في العمرة، وكانت تشعر بأنها ستتوفى في ذلك الوقت”

