نشرة الفن| أحمد صادق: إسلام خيري المكسب الحقيقي من مشاركتى في جودر .. أبطال العتاولة ونجوم الفن في عزاء والدة باسم سمرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

أحمد صادق: إسلام خيري المكسب الحقيقي من مشاركتى في جودر |خاص

أعرب الفنان أحمد صادق عن سعادته بالمشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل جودر بشخصية الملك المذهب الذى يمشي وراء القدريات بشكل كبير.

أبطال العتاولة ونجوم الفن في عزاء والدة باسم .. شاهد

بدأ عزاء والدة الفنان باسم سمرة فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

مش بعاكس والله.. موقف محرج لـ محمد رمضان بسبب فتاة في برنامج مدفع رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج خلال الحلقة الثانية من برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يعرض على شاشة DMC وقت الإفطار مباشرة.

أحمد فهمي يكشف من هو صاحب قرار الإنفصال عن هنا الزاهد .. وأول رد منها

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج رامز إيلون مصر الذى عرض اليوم ، وسأل رامز جلال أحمد فهمي سؤالا بشأن من كان صاحب قرار الإنفصال فى زيجته الأخيرة من هنا الزاهد،ليأكد أحمد فهمي انه كان صاحب قرار الإنفصال.