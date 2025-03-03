خالد شباط يواجه مصيرا مجهولا مع حبيبته في مسلسل البطل

من خلال شخصية مروان، يواجه خالد شباط مصيراً مجهولاً مع حبيبته مريم (نور علي)، عندما تقوده ظروف الحرب القاسية للتفكير لترك كل شيء في وطنه سوريا والتطلع إلى حياة أفضل في بلد آخر، وهو ما تقابله مريم بالرفض، ما يثير التساؤل حول أي الكفتين ترجح: الحب أم الطموح، وذلك ضمن أحداث مسلسل البطل الذي يُعرض على قنوات MBC والثانية السورية بالتوازي مع منصة شاهد.



في ظل ظروف الحرب في سوريا تتعرض حياة القرية التي يعيش فيها مروان وخطيبته مريم وأهلهما للخطر، ويلجأ عدد كبير من أهل القرية للنزوح هرباً من القصف الذي طال منازلهم، فيستضيفهم جيرانهم، ويقوم مروان ومريم بتقديم المساعدات إليهم.



وبرغم دوره الإيجابي في تقديم المساعدات إلى النازحين، إلا أن مروان يتمرد على هذا الوضع ويحلم بالسفر، آملاً أن ترافقه مريم، فهل يتحقق حلمه وتوافق مريم في النهاية؟ أم أنها ستصر على موقفها وتضعه في اختيار صعب؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقات القادمة.



مسلسل البطل من إخراج الليث حجو، وتأليف رامي كوسا، وبطولة محمود نصر، بسام كوسا، نور علي وخالد شباط.