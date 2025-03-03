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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر العديد من الأحداث لجودر وبدأت الحلقة بخطة خدام القصر تودد (سامية الطرابلسي) ومسرور (أحمد فتحي) لخروج شهرزاد (ياسمين رئيس) من القصر وإبعادها عن شهريار.

  • جوهرة(تارا عماد) تستمر فى إقناع جودر (ياسر جلال) بالزواج منها كزوجة ثانية وفى المقابل تساعده فى فتح رصد كهف الحكيم الشمالدر والحصول على الكنوز الأربعة.
  • جودر يدخل فى خلاف مع الشيخ عبدالأحد ( أحمد بدير) وشقيقه الشيخ عبدالرحيم (أحمد فتوح) بسبب عدم قدرتهم على معرفة من السبب فى اختراق القصر ، ويهددهم بتركهم والرجوع لبلده.
  • وقوع شميعة(مجدي فكري)  وسعاد (هدى مجد) فى الفخ أثناء محاولتهم خطف جودر ابن عمر المصري.
  • مجدي بدر يعرض على جوهرة (تارا عماد) أن يتخلص من جودر وبالفعل يبدء فى التخطيط.

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ويعيد مسلسل «جودر» المشاهدين إلى زمن الحكايات الكلاسيكية والأحداث الفريدة، من خلال تقديم تجربة درامية خاصة بمستوى إخراجي متميز، مما يجعل الجمهور المصري في حالة ترقب وشغف لمتابعة العمل، خاصة أن حكايات شهرزاد لطالما كانت جزءًا أصيلًا من مواسم رمضان في العقود الماضية.

وينقل المسلسل المشاهدين إلى عالم عجيب يمزج بين السحر والواقع والخيال والحقيقة، مع استخدام تقنيات بصرية غير مسبوقة في الدراما المصرية. وقد كشف البرومو عن إمكانيات إنتاجية ضخمة سخّرتها الشركة المنتجة لإخراج العمل بأفضل صورة.

أبطال مسلسل جودر

ويشارك في بطولة المسلسل النجم ياسر جلال، الذي يجسد شخصيتي "شهريار" و"جودر المصري"، وهو الرجل الذي تعقّدت مصائره قبل ولادته بسبب خلافات التاجر "عمر" مع أخويه.
ويشاركه البطولة كل من: نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي.
المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

ياسر جلال أبطال مسلسل جودر مسلسل «جودر»

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