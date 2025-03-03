سيامة ثلاثة كهنة جدد وقُمصان بإيبارشية القوصية ومير.. صور

صلى نيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، أمس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي بالقوصية، وعقب صلاة الصلح سلم نيافته ثلاثة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

سيامة كهنة جدد

١. الشماس محبوب مايز كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار والشهيد مارمينا العجايبى بالقوصية، باسم القس ميصائيل.

٢. الشماس جوزيف سامى كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار والشهيد مار مينا العجايبى بالقوصية، باسم القس نوفير.

٣. الشماس ميشيل نبيل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، باسم القس سوريال.

كما قام نيافتة برسامة القس ويصا شاكر والقس اسطفانوس القمص توما كاهني كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية بلوط، في رتبة القمصية.

وتوجه الآباء الكهنة الجدد إلى بيت أنافورا التابع للإيبارشية، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.