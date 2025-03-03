ليفاندوفسكي يواصل التألق مع برشلونة ويحقق إنجازا جديدا

واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه مع برشلونة، مسجلًا هدفًا في فوز فريقه العريض 4-0 على ريال سوسيداد، ليستعيد النادي الكتالوني صدارة الدوري الإسباني.

تألق ليفاندوفسكي في فوز برشلونة الكبير

وبهذا الهدف، رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 21 هدفًا في الليجا و34 هدفًا في جميع المسابقات، متجاوزًا سجله التهديفي في موسمه الأول مع الفريق، حين أحرز 33 هدفًا في موسم 2022/23.

تألق رغم التقدم في العمر

على الرغم من بلوغه 36 عامًا، يواصل ليفاندوفسكي تحطيم الأرقام القياسية وإثبات أهميته في صراع برشلونة للحفاظ على لقب الدوري. أداؤه اللافت يجعله أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، حيث لا يزال يُظهر قدرات تهديفية استثنائية ومساهمة حاسمة في الانتصارات.

صدارة سباق الحذاء الذهبي

بفضل أهدافه المتواصلة، يتصدر ليفاندوفسكي سباق الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفًا في الليغا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف على الفرنسي كيليان مبابي. يأتي ذلك بعد موسم 2022/23، الذي شهد تسجيله أدنى حصيلة تهديفية له في الدوري منذ موسم 2014/15، عندما سجل 19 هدفًا فقط. ومع تبقي 12 جولة في الليغا، يبدو أمامه متسع من الوقت لتعزيز رصيده، رغم أن الوصول إلى رقمه القياسي مع بايرن ميونيخ (41 هدفًا في الدوري و55 هدفًا في جميع المسابقات) لا يزال تحديًا كبيرًا.

منافسة أوروبية شرسة

على المستوى الأوروبي، يملك ليفاندوفسكي تسعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف نجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي، الذي سجل 10 أهداف. ومع اقتراب برشلونة من التأهل إلى ربع النهائي على حساب بنفيكا، قد يحصل المهاجم البولندي على مزيد من المباريات لتعزيز أرقامه، ساعيًا لاستعادة لقب هداف دوري الأبطال، الذي حققه في موسم 2019/20 برصيد 15 هدفًا.

آمال في تحطيم المزيد من الأرقام

مع استمرار تألقه، تبدو الفرصة سانحة أمام ليفاندوفسكي لتحقيق المزيد من الإنجازات، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي. ورغم التحديات، يثبت النجم البولندي أنه لا يزال أحد أفضل المهاجمين في العالم، وقادرًا على صناعة الفارق في سباق الألقاب الفردية والجماعية.