بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا



قام بنك مصر بإصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "يوماتى" وهي شهادة ادخار مدتها ثلاثة سنوات تتمتع بمعدل عائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً (يتم تسعيره وفقاً لسعر الكوريدور إيداع – %0.25 ) ومتاح شراء الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب، وتبدأ فئات الشهادة ب 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كيفية الشراء

ومتاح شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 860 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والتي يصل عددها نحو 6000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90 % من قيمتها الاسمية، ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.