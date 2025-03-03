الأهلي مُهدد برحيل 6 لاعبين مجانًا بتعليمات «فيفا»

يسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن، خلال الفترة الجارية، لحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين تنتهي عقودهم داخل أروقة القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أنهم يحق لهم التوقيع لأي ناد خلال الفترة الجارية والرحيل المجاني بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

قائمة لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري كل من: «محمد الشناوي - حمزة علاء - علي معلول - عمرو السولية - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم».

فضلًا عن غموض موقف أكرم توفيق بعد إعلان نادي الشمال القطري الحصول على توقيع اللاعب، إلا أن محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي أكد أن اللاعب قد يتغير موقفه خلال الفترة المقبلة.

لائحة فيفا تمنح 6 لاعبين في الأهلي الرحيل المجاني

يحق لهؤلاء اللاعبين التوقيع لأي ناد خلال ما تبقى من الموسم الجاري، وفقًا لما تتيحه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن ينتقلوا لأنديتهم الجديدة بنهاية الموسم مباشرة.

قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير الماضي

رحل عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والقطري صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن، إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، فضلًا عن اللاعب الشاب مصطفى أبوالخير.

الأهلي يستعد لمواجهة الطلائع

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة الجد، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري NILE؛ حيث استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي استمرت لمدة يومين، عقب مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

يواجه الأهلي نظيره فريق طلائع الجيش في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولي؛ ضمن منافسات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز، وتُذاع المباراة عبر قنوات «أون سبورت»؛ ويسبق نقل مباراة الأحمر والفريق العسكري، تواجد ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة والتحليل، لرصد حظوظ كل فريق في الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري NILE برصيد 36 نقطة، خلف فريق بيراميدز الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.