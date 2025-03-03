ماجد المصري: "سيف الحديدى" فى مسلسل "آدم" كان من أصعب الأدوار التي قدمتها

أكد الفنان ماجد المصرى، أن دور "سيف الحديدى" فى مسلسل "آدم" كان من أصعب الأدوار التي قدمتها، مشيرا إلى أن "الناس كانت بتخاف تسلم عليا فى الشارع، وكان لديهم شعور أنى مريض نفسى.

وقال ماجد المصري، خلال لقاء له لبرنامج “بودكاست بداية”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لدي حب لأدوار الشر، مؤكدا أن التفاصيل في أدوار الشر تكون اكثر، خاصة “شخصية زيدان في مسلسل ضرب نار”، وموت الشخصية المفاجئ والذي استقطب استعطاف المشاهدين.

كان بيلعب دور الشر بطريقة مختلفة.

وتابع الفنان ماجد المصري، أن عمر المنسى فى مسلسل "مفترق طرق" كان متعب شوية ومكنش باين عليه فى الأول وكان بيلعب دور الشر بطريقة مختلفة.