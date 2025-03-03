حالات وقف المعاش.. متى ينقطع عن البنت والأرملة؟

تهتم فئة كبيرة من المصريين بـ صرف المعاشات و المستحقين لذلك المقابل المادي الشهري ، لكن هناك حالات يتوقف فيها صرف المعاش للمستحقين ، وقد حدد قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 .

حالات قطع المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية

وفاة المستحق

زواج الابنة

زواج الأرمل او الأرملة

يتم وقف المعاش عن الفرد عند بلوغه السن القانوني وهو 24 عاماً لحاملي المؤهل المتوسط، و26 عاماً لحاملي المؤهل الجامعي.

في حال الالتحاق بوظيفة ذات راتب أعلى من قيمة المعاش المستحق، يتم قطع المعاش.

وفقًا للقانون، يتم قطع المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين باستنثناء الحالات الاتية :

العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز

والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين

ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلكالسنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سنالسادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبةللحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

يُوقف المعاش إذا أصبح المستحق مؤهلًا للحصول على معاش آخر أكثر قيمة. في هذه الحالة، يتماستبدال المعاش الحالي بالمعاش الجديد وفقًا للقانون.

إذا زال سبب العجز عن المستفيد، يتم وقف المعاش.

في حال عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية، يتم وقف المعاش عن المستحق.

متى يتوقف معاش البنت ؟

من حالات قطع المعاش 2025 أيضًا زواج الأرملة أو الأرمل. ينطبق هذا الشرط أيضًا على البنات أو الأخوات المستفيدات من المعاش، حيث يتم إيقاف المعاش بمجرد الزواج.

وبحسب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فمن الضروري على المستفيد من المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على شروط الاستحقاق، وذلك خلال شهر واحد من حدوث التغيير.