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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد عمل مكاتب البريد الجديدة في رمضان 2025

مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2025
مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2025
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مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2025 .. قررت الهيئة القومية للبريد تغيير مواعيد عمل مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المكاتب العاملة يومي الجمعة والسبت، وكذلك المكاتب الرئيسية التي تعمل ليلا، تسهيلا على المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل. 

مواعيد البريد الجديدة في رمضان

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان، إن الهيئة اتخذت تدابير وإجراءات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أنه تقرر تغيير مواعيد عمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، البالغ عددها أكثر من 4600 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، بحيث تبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، في حين تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة في جميع المحافظات في الفترة المسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

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مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2025
مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2025

مواعيد البريد المصري

وأوضحت أنه تقرر تشغيل 100 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الليل من شهر رمضان المبارك، بحيث تبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة مساء، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان، علمًا أنه تقرر أيضًا تشغيل أكشاك البريد وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية أيام الجمعة من كل أسبوع، بحيث تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. 

كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة ليلية بحيث تبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ليلًا، بهدف تقديم أفضل خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأسرع وقت ممكن خلال شهر رمضان المعظم.

وذكرت أن غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية بالهيئة ستعمل على مراقبة انتظام العمل في جميع المنافذ خلال الشهر الفضيل. ويتعلق الأمر بتقديم جميع الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة وبالجودة المطلوبة، وإزالة جميع العوائق التي قد تواجه العاملين في أداء عملهم.

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