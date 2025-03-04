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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر متولي يعلن عن تأجيل إذاعة حلقة باسم سمرة حدادًا على وفاة والدته

باسم سمرة
باسم سمرة
يارا أمين

أعلن الفنان عمر متولي، عن تأجيل إذاعة حلقة الفنان باسم سمرة من برنامج ليك لوك.

ونشر متولي “ستوري” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: “نعتذرٍ عن اذاعة حلقة اليوم من ليك لوك للنجم باسم سمرة حداداً على وفاة والدته رحمة اللّٰه عليها واسكنها فسيح جناته”.

وفاة والدة باسم سمرة 

كان الفنان باسم سمرة أعلن وفاة والدته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته. اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء”.

عزاء والدة باسم سمرة 

وأقيم أمس عزاء والدة باسم سمرة، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ، والذى رحلت عن عالمنا صباح السبت بعد تعرضها لوعكة صحية.

وحرص الفنان تامر حسني، على تقديم واجب العزاء ومواساة صديقه باسم سمرة. 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، ومن أبرزهم أحمد السقا، وطارق لطفي، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، وأحمد وفيق، سامو زين، وسامح الصريطي، وفيفى عبده، ومنة شلبي ، وزينة .

وشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جنازة والدة باسم سمرة، ومنهم العاملين في مسلسل "العتاولة. 

تامر حسني عمر متولي باسم سمرة العزاء إنستجرام أحمد السقا

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