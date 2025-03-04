هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية يستهدف مدينة سيزران الروسية

قال حاكم منطقة سامارا اليوم الثلاثاء إن هجوما بطائرة بدون طيار أوكرانية استهدف مؤسسة صناعية في مدينة سيزران جنوب روسيا، مضيفا أنه لم تقع إصابات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف فيدوريشيف في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة: إنه قد "دمرت قوات الدفاع الجوي لدينا الطائرات بدون طيار".

ولم يذكر اسم المنشأة المستهدفة أو ما إذا كانت هناك أي أضرار.



وذكرت قناة "بازا" الإخبارية الروسية على تطبيق "تيليجرام" والمقربة من أجهزة الأمن الروسية أن مصفاة سيزران النفطية استهدفت في الهجوم.