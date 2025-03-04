وزير التجارة الأمريكي: ترامب يريد أن يكون صانع سلام ولا يتدخل في أوكرانيا

قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب ضمانات أمنية وتعويضات من روسيا بقيمة 300 مليار دولار.

وأضاف لوتنيك، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، مساء الإثنين، إن ترامب لا يتدخل في السياسة الأوكرانية بل يريد أن يكون صانع سلام، لافتا إلى أن ما أراده ترامب هو السلام لكن زيلنسكي أصر على التعويضات ووقف إطلاق النار.

لفت لوتنيك، إلى أن الرسوم الجمركية جاءت لأن حدودنا مع كندا والمكسيك كانت مفتوحة على مصراعيها، وترامب يريد إعادة صناعة السيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن ترامب سيتخذ قرارا اليوم بشأن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.