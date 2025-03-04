أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



سعر صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء الموافق 4-3-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



الدولار الأمريكي شراء 50.6 جنيه، والبيع 50.7 جنيه.



اليورو شراء 52.9883 جنيه، والبيع 53.2147 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 64.1608 جنيه، والبيع 64.4346 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 34.8485 جنيه، والبيع 35.0235 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.1043 جنيه، والبيع 7.1348 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الكرون النرويجي شراء 4.5082 جنيه، والبيع 4.5324 جنيه.



الكرونا السويدية شراء 4.8004 جنيه، والبيع 4.8268 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 56.3914 جنيه، والبيع 56.667 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 33.8167 جنيه، والبيع 34.1161 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.3113 جنيه، والبيع 31.5608 جنيه