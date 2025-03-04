أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
سعر صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء الموافق 4-3-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
الدولار الأمريكي شراء 50.6 جنيه، والبيع 50.7 جنيه.
اليورو شراء 52.9883 جنيه، والبيع 53.2147 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 64.1608 جنيه، والبيع 64.4346 جنيه.
الدولار الكندي شراء 34.8485 جنيه، والبيع 35.0235 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 7.1043 جنيه، والبيع 7.1348 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الكرون النرويجي شراء 4.5082 جنيه، والبيع 4.5324 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 4.8004 جنيه، والبيع 4.8268 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 56.3914 جنيه، والبيع 56.667 جنيه.
الين اليابانى شراء 33.8167 جنيه، والبيع 34.1161 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 31.3113 جنيه، والبيع 31.5608 جنيه