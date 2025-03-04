قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرعاية الصحية: 80% من الأمراض القلبية المسببة للوفاة يمكن الوقاية منه بالتوعية
التعليم: لا إعادة للتقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين "هيخسروا أعمال السنة"
صحف العالم.. ترامب يعلق المساعدات لأوكرانيا.. وشكر إسرائيلي لأمريكا على المعدات العسكرية السريعة
ترامب يهدد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. وأوروبا تتأهب برد مستقل | انقسام حول إرسال القوات والتسليح
تستوعب 20 مشجعا مسلما.. مانشستر يونايتد يفتتح مقرا للصلاة | صور
اجتماع وزاري لزيادة الاستفادة من خط الرورو السريع لنقل الحاصلات لأوروبا
الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس
إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية على الموقع الإلكتروني للمصلحة
احترس هذا التصرف يبطل الصوم.. علي جمعة يكشف عنه
ديربي مدريد.. التشكيل المتوقع لـ ريال وأتلتيكو في دوري الأبطال
حدث في 4 رمضان.. عقد أول لواء إسلامي وانتصار بيبرس على الفرنجة وفتح مدينة بلجراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.


 سعر صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

 وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء الموافق 4-3-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
 

الدولار الأمريكي شراء 50.6  جنيه، والبيع 50.7 جنيه.
 

اليورو شراء 52.9883 جنيه، والبيع 53.2147 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 64.1608 جنيه، والبيع 64.4346 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 34.8485 جنيه، والبيع 35.0235 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.1043 جنيه، والبيع 7.1348 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

 

الكرون النرويجي شراء 4.5082 جنيه، والبيع 4.5324 جنيه.
 

الكرونا السويدية شراء 4.8004 جنيه، والبيع 4.8268 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 56.3914 جنيه، والبيع 56.667 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 33.8167 جنيه، والبيع 34.1161 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.3113 جنيه، والبيع 31.5608 جنيه

 

أسعار صرف العملات الأجنبية العملات الأجنبية البنك الأهلي المصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

زكاة الفطر 2025

دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

سقوط امطار

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

الدعاء بالزواج من شخص معين

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب

زيزو

إجراء عاجل من بيسيرو تجاه زيزو في الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

القمة العربية الطارئة

مختار غباشي: القمة العربية ضرورية واختبار في المقام الأول

صورة أرشيفية

منجي بدر: إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة

نبيه بري

نبيه بري: إعادة الإعمار يجب أن تكون أولوية.. ونسعى للحصول على الدعم الدولي

بالصور

فطارك عندنا.. دجاج محمر ورز معمر والمقبلات شوربة كريمة وسمبوسة

فطار
فطار
فطار

كنافة بالكريمة والشوكولاتة.. لا يقاومها أحد

كنافة
كنافة
كنافة

أشهر الحلويات الشرقية.. طريقة عمل صوابع زينب

طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب

هل تدفق دمك يسير كما يجب؟ 10 أعراض لهبوط الدورة الدموية

10 أعراض هبوط الدورة الدموية
10 أعراض هبوط الدورة الدموية
10 أعراض هبوط الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد