أنا الهرم الرابع.. والتاريخ يشهد.. عصام الحضري يفتح النار على الجميع

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه يعتبر نفسه ومحمد صلاح الأسطورتين الحقيقيتين للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصفه بالأسطورة.

https://youtube.com/shorts/Pedr8RWB16M



وخلال لقائه ببرنامج “العرافة”، أوضح أن الإعلامي العُماني أحمد الرواس حاول إثارة الجدل بشأن هذا اللقب.

كما كشف عن أسباب رحيله عن الأهلي عام 2008، نافيًا هروبه، مؤكدًا أن النادي رفض عودته لاحقًا.

وانتقد أداء منتخب مصر الحالي، معتبرًا أنه يفتقر إلى الشكل والتكتيك، كما أكد رفضه العمل مع حسام حسن، موضحًا أنه يفضل التدريب تحت قيادة مدربين أجانب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://youtube.com/shorts/Pedr8RWB16M