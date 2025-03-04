الأنبا عمانوئيل يترأس القداس ويحتفل بمرور 90 عامًا على وجود الراهبات الفرنسيسكانيات

ترأس نيافة الأنبا الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الرفاع المبارك، حيث رفع صاحب النيافة الذبيحة الإلهية الشكر للرب، بمناسبة الاحتفال بمرور تسعين عامًا على وجود الراهبات الفرنسيسكانيات الإليصابيات، برعية العذراء سيدة الملائكة، بالطويرات، بقنا، موضع بداية رسالتهم بمصر.

شهادة الحياة والخدمة

جاء ذلك بمشاركة الأب سامح شحاتة، راعي الكنيسة، والأب ميشيل لو كلير، وأخوة يسوع الصغار، والأخوات الراهبات بالطويرات، ونقادة.

وفي بداية كلمة العظة، قدم راعي الإيبارشية الشكر للرب على وجود الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وكافة ربوع مصر، وعلى شهادة الحياة والخدمة والرسالة، التي يقمن بها بكل محبة وسخاء وتفاني وإخلاص. كذلك، قدم الأب المطران الشكر للأخوات الراهبات.

وعن بدء زمن الصوم تأمل الأنبا عمانوئيل في الأعمدة الثلاثة التي يُبنى عليها زمن الصوم وهي: الصلاة، والصوم، والصدقة، فهو زمن التوبة، والتجديد الروحي.

وخلال الاحتفال، تم عرض فيلم تسجيلي عن الأخوات الراهبات، منذ وجودهم في مصر، ومسيرة الخدمة والرسالة، التي تميزهن في نشاطهن الروحي، والخدمي، والإنساني.

واُختتم القداس الإلهي بشكر الجميع، والصلاة من أجل الأخوات الراهبات، ورسالتهن، وأن يرسل لهن الرب دعوات صالحة.