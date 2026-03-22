الهلال الأحمر يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
وزارة الخارجية: هناك حالات وفاة لأسباب طبيعية وطبية لمصريين في دول الخليج
استشهاد مواطن في غزة واعتقال طفلين وسقوط شظايا صواريخ بالضفة
مقـ.ـتل 3 أشخاص في الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان
أفق جديد وملحمة مصرية.. النقل: المونوريل وسيلة نقل عصرية وآمنة |فيديو
إخلاء سبيل عدد من جماهير الترجي التونسي والجيش المغربي بكفالة 20 ألف جنيه
نيوكاسل يتقدم على سندرلاند بهدف جوردون في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي
الهلال الأحمر الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت 81 ألف وحدة مدنية منذ بداية الحرب
610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر
وزارة الخارجية: أوضاع المصريين في الخليج والمشرق مطمئنة والعودة إلى مصر مستمرة
أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين بالسرقة.. في هذا الموعد
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز أمنية وعسكرية إسرائيلية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طاهر الخولي: دعم مصر لدول الخليج واجب وطني وأمن الخليج خط أحمر للأمن القومي العربي

طاهر الخولي، وكيل تشريعية النواب
طاهر الخولي، وكيل تشريعية النواب
أميرة خلف

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، أنه في ظل التحديات الإقليمية غير المسبوقة ومحاولات زعزعة استقرار المنطقة، فإن مساندة الدولة المصرية لدول الخليج العربي تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، لترتقي إلى مستوى «الواجب الوطني والالتزام الأخلاقي الأصيل»، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القيادة والشعب المصري وأشقائهم في الخليج، مؤكداً على أن مصر تقف بكل ثقلها السياسي والتاريخي إلى جانب أشقائها، انطلاقًا من عقيدة راسخة تؤمن بأن أمن الخليج هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، ولا يقبل المساومة أو التهاون.

وشدد النائب طاهر الخولي في بيان له، على أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولاته الخليجية الأخيرة تمثل موقفاً حاسماً ورسالة ردع واضحة بأن أمن الأشقاء «خط أحمر»، كما تعكس إرادة سياسية قوية وقيادة واعية تتحرك بثقة لحماية استقرار المنطقة عبر نهج متزن يجمع بين الحزم في مواجهة التهديدات والحكمة في إدارة الأزمات، بما يعزز وحدة الصف العربي ويؤكد صلابة التحالف المصري الخليجي في مواجهة أي مخاطر تستهدف أمنه واستقراره.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن هذه التحركات، وعلى رأسها زيارات الرئيس للمملكة العربية السعودية والبحرين، تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة وتحمل رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة بأن القاهرة لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الخليجية ليست وليدة اللحظة، بل ترتكز على تاريخ طويل من التكاتف والتعاون القائم على وحدة المصير وروابط الأخوة الراسخة، بما يعكس نموذجاً متقدماً للشراكة العربية الفاعلة.

وفى النهاية أكد الخولي أن مصر تواصل دورها المحوري عبر تحركات دبلوماسية متوازنة تهدف لاحتواء الأزمات ومنع التصعيد وترسيخ الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحافظ على مقدرات الشعوب العربية، مشيراً إلى أن مجلس النواب عبر عن رفضه القاطع لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج، مؤكداً أن وحدة الصف العربي صمام الأمان لمواجهة التحديات، وأن مصر ستظل داعماً رئيسياً لأمن واستقرار دول الخليج انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية ودورها في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن في مواجهة الأزمات الكبرى.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة ونظافة المواقع والمناطق الأثرية للإحتفال بعيد الفطر المبارك..صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمستشفى الصف المركزي للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الصحية

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يكلف نائبه بقيادة حملة لإزالة 24 حالة تعدى بمنطقة حى الصداقة الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

