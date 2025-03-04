رئيس جمهورية القمر المتحدة يشيد بالخطة المصرية الشاملة لإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، أنه تشهد المنطقة العربية أعمالات خطيرة تتمثل في أعمال عنف ترتبكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تلك الأعمال أسفرت عن مقتل أكثر من 40 الف أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال عثمان غزالي، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية بالعاصمة الإدارية، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لانهاء الإحتلال الاسرئيلي في غزة، مؤكدا أنه نؤكد تمسكنا بالشرعية الدولية ووقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وانهاء الحرب.

وتابع رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، أنه اشيد بالخطة المصرية الشاملة التي تتضمن إعادة اعمار قاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطينية.