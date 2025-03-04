أنت نمبر وان.. محمد رمضان يمنح عامل نظافة 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان ، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي "، من محافظة القاهرة .



وقال محمد رمضان :" حياتنا كلها فيها اسود وأبيض.. وإحنا قلنا رصيف القاهرة أبيض في أسود وأول شخص هنقابله عند الرصيف الأسود كسب معانا 100 ألف جنيه ".

واختار محمد رمضان ، عامل نظافة يقف على الرصيف الأسود وأعطاه 100 الف جنيه .



وقال محمد رمضان لعامل النظافة : أنت نمبر وان وقام محمد رمضان بغناء اغنية نمبر وان مع عامل النظافة في الشارع".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الناس

أكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند توقيع العقد: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".