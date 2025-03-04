منحه 50 ألف جنيه.. محمد رمضان لطفل يعمل في محل: هتبقى يوسف ساويرس

قدم الفنان محمد رمضان ، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي "، من محافظة القاهرة .



ومنج محمد رمضان 50 ألف جنيه لطفل يعمل على عربية فول يدعى يوسف.

وقال الطفل يوسف:"أنا شغال على عربية فول وبوصل الطلبات للمنازل وانا نفسي أبقى غني زيك يا محمد يا رمضان".

وقال محمد رمضان :" انت كسبت معانا 50 ألف جنيه عشن أنت راجل وبتشتغل ومعتمد على نفسك بعد ربنا".

وتابع محمد رمضان :" أنت هيتعملك مشروع حلو وتبقى أصغر رجل اعمال في مصر وهيبقى اسمك الشهرة بتاعك يوسف ساويرس".



مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".