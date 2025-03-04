قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسي الليبي: تهجير سكان غزة يتناقض مع الأديان والشرعية الدولية
غلق باب التقديم في مسابقة 25 ألف معلم 27 مارس| ننشر الرابط والشروط
منى فاروق ودونجا| اعترافات إمام عاشور لرامز إيلون مصر
مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية.. ناثان آكي يخضع لجراحة ويبدأ رحلة التعافي
ولي عهد الكويت: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب ديني وعربي وقومي
علي جمعة يكشف مفاجأة: لو كان دارون صح لماذا لم يتحول قرد إلى إنسان
هل صيام من لا يصلي باطل أم صحيح؟.. اعرف الحكم الشرعي
عندي غزالة .. رامز جلال يجبر إمام عاشور على الغناء إيلون مصر
حافي القدمين .. إمام عاشور يطارد رامز جلال | شاهد
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. الثلاثاء
من القاهرة.. مصر تطرح خطة شاملة لإعمار غزة والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني خلال القمة العربية
آلاف الجنيهات للبسطاء .. مدفع رمضان يدخل الفرحة على المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة يكشف مفاجأة: لو كان دارون صح لماذا لم يتحول قرد إلى إنسان

علي جمعة
علي جمعة
أحمد سعيد

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الديار المصرية السابق، أن الحياة الدنيا تطرح على الإنسان ثلاثة أسئلة وجودية كبرى لا تزال تحيره حتى اليوم، وهي: "من أين جئنا؟"، "ماذا نفعل الآن؟"، و"ماذا سيحدث غدًا؟".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء: "حياة الدنيا فيها ثلاثة أسئلة حيّرت الإنسان وما زالت تحيّره إلى الآن: من أين نحن؟ ماذا نفعل الآن؟ ماذا سيكون غدًا؟ ولم يُجِب عنها أحد، لكن أجاب عنها النبيون والمرسلون. هذه هي التي تُسمّى "الأسئلة الكبرى"، وهم يسمّونها "الأسئلة النهائية". 

وتابع: "يعني، يريد أن يبحث في الجيولوجيا ليصل إلى إجابة عن هذا السؤال، وفي الأنثروبولوجيا ليصل إلى هذا السؤال، في علم الفلك، في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب... طيب، هذه أسئلة كأننا منتظرون إجابتها، وإلى الآن لم يُجاب عليها. يا أخي، شيء بسيط جدًا، الطفل يسأل: "إحنا جينا منين؟ إيه اللي جابنا هنا في الحتة دي؟"، ليس لديهم شيء، كلها نظريات، وكلها كلام بعضه مضحك، وتمسّكوا بهذا المضحك تمسّكًا عجيبًا، وهو ليس علميًا بمقاييس العلم". 

وتابع: "لما داروين ظهر وقال: "لا، أصل هناك تطور، لأنه في تشابه بين السمكة التي لها زعنفتان، وبين الطائر الذي له جناحان، وبين القرد الذي له ذراعان ورجلان، وبين الإنسان الذي يشبه القرد"، طيب، أين التطور هذا؟ لماذا لا يحدث حتى الآن؟ لماذا لا نرى سمكة خرجت من المحيط وبدأت تطير؟ إذا كان التطور مستمرًا، لماذا توقف؟ إذا لم يكن هناك إله، والحكاية حكاية تطور فقط، فما الذي يجعل الكون يوقف التطور؟ لماذا السمكة لم تبدأ في الطيران؟، ينظر إليك ولا يجيبك، لكنه عنده مسلّمات بأن هذه ليست نظرية، بل علم، "العلم قال كده"، تحاول أن تناقشه أو تحيّره، لكنه يرفض، "العلم قال كده"، وهذا من التربية وليس من الحقيقة". 

واستكمل: "أنا أريد أن أرى تطورًا أمام عيني، أن يتحوّل شيء إلى إنسان مثلًا! لو كانت الطبيعة بلا خالق أو أن الخالق خلقها وتركها، كنا سنرى كل فترة نوعًا من الورود يتحوّل إلى إنسان، صحيح؟ أين الحلقة المفقودة؟ لماذا توقفت؟ يقول لك: "لأنها تحتاج إلى ملايين السنين"، طيب، ملايين السنين مضت، من بداية الخليقة تحوّل القرد إلى إنسان، فلماذا لا يتحوّل قرد آخر بعد مئة سنة؟ وتستمر القصة.. أنتم تقولون إن الكون عمره مليار سنة أو مليون سنة أو أي سنين... لا مشكلة، لكن لماذا توقفت الحكاية؟ لا يوجد جواب.. أين هي حلقات الوصل هذه التي بحثنا عنها في الحفريات؟ لا يوجد. كيف ذلك وهي مختلفة جينيًا؟ لا يوجد جواب، هذه تصورات ساذجة مضحكة، وليس لها علاقة بالعلم التجريبي المشاهد. نحن لم نرَ شيئًا، كلها آراء ذهنية، وأحيطت بنوع من الدعاية فقط لا غير. 

واختتم: "فإذا، العقل والاختيار هما أساس تكريم ابن آدم، وهما أساس التكليف، وهما أساس تفضيل الإنسان باعتباره ملك المملكة الكونية هذه كلها. ومن هنا جاءت قصة الخلق لتبيّن هذا التكريم، فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم".

علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الديار المصرية السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

تحول بنكي بالخطأ

ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية

ترشيحاتنا

المقاولون العرب

بالصور ..ملعب المقاولون مستعد لاستقبال مباراة الزمالك وإنبي بالدوري

نيمار

أول تعليق من سانتوس البرازيلي على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

بنفيكا

ضربة موجعة لبنفيكا.. دي ماريا خارج موقعة برشلونة في دوري الأبطال بسبب الإصابة

بالصور

هتطلع من رمضان من غير وزن زيادة.. أتبع هذه الخطوات

طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان

لا غنى عنها في رمضان .. أهم عناصر غذائية يجب توافرها فى وجبة الإفطار

عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان
عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان
عناصر غذائية يجب توافرها في وجبة الإفطار شهر رمضان

لو معاك 100 ألف جنيه .. احسب الفوايد من شهادات البنك الأهلي بالعائد الشهري

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي

السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد الصلة القوية بينهم

الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي
الصوديوم وتأثيره على الجهاز الهضمي

فيديو

داليا مصطفى

مش هعيش مع راجل بيضـــربني.. مفاجآت تكشفها داليا مصطفى في حبر سري

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد