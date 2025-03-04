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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1600 قطعة ألعاب نارية في حملة مكبرة بطوخ.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ حملة موسعة لضبط الألعاب النارية والصواريخ.
وقاد خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة يرافقة الأجهزة المعاونة حملة بدائرة الوحدة المحلية بمشتهر شملت قرى مشتهر وعزبة القاضى ودندنا.
واسفرت الحملة عن ضبط 1600 قطعة من الألعاب النارية التى يستخدمها الصبية فى ازعاج وترويع المواطنين وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى متابعة كافة القرى التابعة لمركز طوخ من قبل رؤساء الوحدات المحلية للتصدى لتلك الظاهرة. 
ويحذر مجلس المدينة فى حالة ضبط أى مخالفة من شأنها الاتجار في تلك النوعية من الألعاب سوف يتم غلق الأنشطة المخالفة فورا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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