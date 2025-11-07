قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا
مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بـ جاكرتا أثناء صلاة الجمعة
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي
نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني
توافد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان للتصويت في انتخابات النواب
انطلقت اليوم في الخارج.. الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بـ جاكرتا أثناء صلاة الجمعة

إنفجار جاكرتا
إنفجار جاكرتا
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز عن الشرطة الإندونيسية  بإصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بالعاصمة جاكرتا أثناء صلاة الجمعة.

ووقع انفجار في مجمع مدارس في العاصمة جاكرتا اليوم الجمعة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية في إندونيسيا حيث لم يتضح بعد سبب الانفجار.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لوحدة شرطة خاصة موجودة عند المدرسة.

وفي وقت سابق ؛ أعلن مركز مراقبة البراكين في إندونيسيا "PGA" أن بركان مارابي، الواقع بين منطقتي أجام وتاناه داتار في إقليم سومطرة الغربية، شهد ثورانًا استمر نحو 29 ثانية صباح الإثنين.

وقال المسؤول في المركز تِجوه بورنومو، في تصريح من مدينة بادانج للصحفيين: "حدث ثوران في بركان مارابي في سومطرة الغربية اليوم الاثنين عند الساعة 10:57 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تم رصد عمود رماد بارتفاع يقارب 300 متر فوق فوهة القمة".

ووفقًا لتقرير مركز المراقبة، فإن عمود الرماد كان ذا لون أبيض مائل إلى الرمادي وكثيفًا، متجهًا نحو الجنوب الشرقي، وتم تسجيل النشاط البركاني على جهاز السيزموجراف بأقصى سعة اهتزاز بلغت 22.5 ودام لمدة تقارب 29 ثانية.

ولا يزال مستوى حالة بركان مارابي عند الدرجة الثانية، وتعنى مستوى "الحذر"، بحسب مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية الذي أصدر عدة توصيات، منها منع السكان المحليين والسياح والزوار من ممارسة أية أنشطة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من مركز النشاط البركاني المسماه بـ"فوهة فيربِك".

كما حذّر المركز من احتمال حدوث تدفقات من "الحمم الباردة"، خصوصًا للمجتمعات القاطنة على ضفاف الأنهار التي تنبع من قمة البركان، إذ تزداد الخطورة خلال فترات الأمطار أو في موسم الأمطار، وفي حال تساقط الرماد البركاني، نُصح السكان بارتداء الكمامات لتغطية الأنف والفم تجنبًا للإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي.

أندونيسيا صلاة الجمعة مجمع مدارس الشرطة الأندونيسية بركان مارابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

جيزة 45

بالصور.. انطلاق أتوبيس جيزة 45 على مسرح الغد

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

محمد رمضان و والده

راجل طيب وجميل.. جوري بكر تنعي والد محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد