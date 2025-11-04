قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء إندونيسيا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من أبناء إندونيسيا الدارسين في كليات جامعة الأزهر في مرحلتي "الإجازة العالية - الليسانس والدراسات العليا "ماجستير - ودكتوراه"؛ وذلك انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مر التاريخ والعصور. 

جاء ذلك بحضور الدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا المعتمد لدى مصر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار الإمام الأكبر للشئون العلمية والأكاديمية وممثل الأزهر بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. 

كلمة رئيس جامعة الأزهر في حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء إندونيسيا

وفي بداية كلمته رحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. 

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأسرهم بهذا اليوم الطيب المبارك "يوم الحصاد"، قائلًا: سررت سرورًا كبيرًا بالآيات المباركات التي تلاها على مسامعنا أحد الخريجين من سورة "المجادلة" التي تقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ صدق الله العظيم مشيرًا إلى أهمية العلم والعلماء.

وبيّن رئيس جامعة الأزهر، أن هناك قرانًا بين الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، لافتًا إلى أن المولى -عز وجل- رفع درجتهم مرتين: مرة تحت الذين آمنوا، والثانية تحت الذين أوتوا العلم الذي أودعه المولى-عز وجل- في قلوبهم. 

وأكد رئيس جامعة الأزهر على عناية ورعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بأبنائه الوافدين من مختلف أنحاء العالم، والذين نطلق عليهم بعد التخرج إنهم سفراء الأزهر الشريف في بلادهم وحملة لواء الوسطية والاعتدال في العالم. 

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن التخرج ليس نهاية المطاف، بل إنه بداية الطريق لا سيما وأن الأزهر الشريف مهوى أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

وتابع رئيس جامعة الأزهر، أنه إذا كان للمسلمين كعبة للعبادة يحجون إليها كل عام فإن لهم قبلة للعلم يفدون إليها من كل أنحاء العالم وهو الأزهر الشريف. 

واختتم رئيس جامعة الأزهر، كلمته بتوجيه النصح إلى الخريجين والخريجات قائلًا لهم: عليكم بالجد والاجتهاد، وأن تكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادكم، وحثهم على التواصل مع الأزهر الشريف عن طريق المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والتي لها فروع في جميع أنحاء العالم.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود سلامة داود رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء إندونيسيا حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء إندونيسيا

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

