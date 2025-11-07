قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إنفجار عنيف في مجمع مدارس بـ جاكرتا إندونيسيا

جانب من أثار الانفجار
جانب من أثار الانفجار
محمود نوفل

وقع إنفجارا في مجمع مدارس في العاصمة جاكرتا اليوم الجمعة بحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية في إندونيسيا حيث لم يتضح بعد سبب الانفجار.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لوحدة شرطة خاصة موجودة عند المدرسة.

وفي وقت سابق ؛ أعلن مركز مراقبة البراكين في إندونيسيا "PGA" أن بركان مارابي، الواقع بين منطقتي أجام وتاناه داتار في إقليم سومطرة الغربية، شهد ثورانًا استمر نحو 29 ثانية صباح الإثنين. 

وقال المسؤول في المركز تِجوه بورنومو، في تصريح من مدينة بادانج للصحفيين: "حدث ثوران في بركان مارابي في سومطرة الغربية اليوم الاثنين عند الساعة 10:57 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تم رصد عمود رماد بارتفاع يقارب 300 متر فوق فوهة القمة".

ووفقًا لتقرير مركز المراقبة، فإن عمود الرماد كان ذا لون أبيض مائل إلى الرمادي وكثيفًا، متجهًا نحو الجنوب الشرقي، وقد تم تسجيل النشاط البركاني على جهاز السيزموجراف بأقصى سعة اهتزاز بلغت 22.5 ودام لمدة تقارب 29 ثانية.

ولا يزال مستوى حالة بركان مارابي عند الدرجة الثانية، وتعنى مستوى "الحذر"، بحسب مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية الذي أصدر عدة توصيات، منها منع السكان المحليين والسياح والزوار من ممارسة أية أنشطة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من مركز النشاط البركاني المسماه بـ" فوهة فيربِك".

كما حذّر المركز من احتمال حدوث تدفقات من "الحمم الباردة"، خصوصًا للمجتمعات القاطنة على ضفاف الأنهار التي تنبع من قمة البركان، إذ تزداد الخطورة خلال فترات الأمطار أو في موسم الأمطار، وفي حال تساقط الرماد البركاني، نُصح السكان بارتداء الكمامات لتغطية الأنف والفم تجنبًا للإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي.

