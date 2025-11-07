قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف من المصريين بالكويت على التصويت بانتخابات مجلس النواب..صور
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بصدور قرار قضائي بإحالة المدعية العسكرية العامة للحبس المنزلي لمدة 10 أيام.

وفي وقت سابق ؛ مددت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، اعتقال المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، حتى يوم الجمعة، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة لوكالة "رويترز".

وكانت تومر يروشالمي قد استقالت الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق جنائي يتعلق بتسريب مقطع فيديو يوثق جنودًا وهم يعذبون معتقلًا فلسطينيًا أثناء الحرب على غزة. وقد اختفت المدعية لفترة قصيرة يوم الأحد قبل أن تعثر عليها السلطات وتحتجزها.


وأوضحت تومر يروشالمي أن استقالتها جاءت بعد اعترافها بالموافقة على تسريب الفيديو في أغسطس 2024، الذي أظهر جنودًا يسببون إصابات خطيرة لمعتقل فلسطيني تشمل كسورًا في الضلوع وثقبًا في الرئة وتمزقًا في المستقيم.

 وأدى التحقيق العسكري إلى توجيه لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط.

وقد أثار التحقيق ردود فعل متباينة، حيث ندد سياسيون يمينيون به، بينما اقتحم متظاهرون مجمعين عسكريين بعد طلب السلطات استدعاء جنود للاستجواب في القضية.

 بعد أسبوع من الحادثة، تم تسريب لقطات من كاميرا أمنية أظهرت الاعتداء على السجين الفلسطيني، بما في ذلك استخدام الجنود لكلب وحجب أفعالهم بمعدات خاصة.

وقالت تومر يروشالمي إن تصرفها كان يهدف إلى مواجهة الدعاية السلبية ضد الإدارة القانونية في الجيش.

 بينما أكدت منظمات حقوقية وقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب.

 من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري تحقيقات في عشرات الحالات، لكنه يؤكد أن الانتهاكات ليست منهجية.

