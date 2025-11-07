قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف من المصريين بالكويت على التصويت بانتخابات مجلس النواب..صور
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
أخبار البلد

المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في 66 مقرا انتخابيًا على مستوى 117 دولة من إجمالي 139 مقرًا سيبدأون تباعًا، مشيرا إلى أنه عملية التصويت في الدولة العربية تشهد كثافات عالية من الجاليات المصرية بالخارج.

وقال بنداري - في مداخلة مع برنامج هذا الصباح مع قناة (اكسترا نيوز) - إنه "مع انطلاق تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 - إنه "من المتوقع أن تكون زيادة نسب الكثافة في التصويت بالمقار الموجودة في الدول العربية مثل الكويت السعودية والإمارات نظرا لوجود أعلى نسبة للجالية المصرية هناك والأمور تسير على ما يرام".

وأضاف أنه تم تزويد السفارات بأجهزة الحاسب الآلي لتمكين السادة رؤساء اللجان من الاطلاع على قاعدة بيانات الناخبين وتمكين أي مواطن متواجد خارج مصر للأداء بصوته ومباشرة حقوقه الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشار إلى أنه تم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لوجود مندوبين عنهم في الإمارات والكويت والسعودية وروما وميلانو في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية وتم اخطار سفارتنا باسماء الوكلاء المرشحين، وتم اخطار السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لإخطار تلك السفارات المذكورة.

ولفت إلى أنه ستجرى الانتخابات في 14 محافظة بنظام الفردي والقوائم على قطاعين، بالنسبة للقوائم في غرب الدلتا ويشمل (الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة) ثم قطاع شمال ووسط الصعيد (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، وكل منه هو مقيم في هذه المحافظات يتوجه إلى مقر البعثات الدبلوماسية في 117 دولة ومن الممكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكترونية للهيئة لمعرف مقار هذه اللجان للاداء بصوت إذا كان من هذه المحافظات.

وأوضح أنه جاري التنسيق مع السفير السعودي والقنصلية في جدة لاستيعاب أعداد الجالية المصرية؛ حيث إنه للتيسير على المواطنين تم زيادة أعداد الحاسب الآلي لتسهيل التصويت، مبينا أن زيادة عدد المقررات الانتخابية لاستيعاب الكثافة يعود إلى الدولة المضيفة وضوابطها ونحن بنقترح على الدول إضافة مقرات لتسهيل التصويت حسب ظروف الدول المضيفة.

وعن أعداد المقرات الانتخابية في الدول ، كشف أنه يوجد في العراق 3 مقرات انتخابية والإمارات فيها 2 مقر والسعودية 2 مقر وإيطالي فيها 2 مقر والهند 2 مقر.

