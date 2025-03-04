جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله في ميادين ومسطحات مدينة الإسماعيلية

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية أعماله وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بطريق البلاجات، وطريق عمارة السياحي؛ بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأشارت تغريد أبو السعود رئيس إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل، أن الأعمال شملت تنظيف وتهذيب عددًا كبيرًا من نخيل "البلتشارد" بالجزيرة الوسطى، حيث قام العاملون بتفريغ كميات كبيرة من الأحقاف وإزالة الأشواك المتراكمة، مما يسهم في تحسين الشكل الجمالي ويتماشى مع أعمال التطوير على امتداد الطريق.

وفي سياق متصل، تم صيانة وتهذيب المسطحات الخضراء والأشجار داخل نادي الفيروز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.