كيف تحسب البصمة الكربونية وتتصدى للتغيرات المناخية.. أول ندوات أسبوع البيئة بألسن عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة بعنوان "كيف تحسب البصمة الكربونية وكيف تتصدى للتغيرات المناخية حولك"، تحت رعاية د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أ.د.غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن ، وإشراف د.يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار أسبوع البيئة حاضرت فيها أ.د. هبة صلاح حامد، أستاذ فسيولوجيا الأسماك بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس .

في البداية، أكدت أ.د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا جماعية من كافة أفراد المجتمع. وأضافت أن التحديات البيئية الحالية، مثل التغير المناخي والتلوث، تتطلب وعيًا أكبر وإجراءات فورية. وأشارت إلى أهمية الوعي البيئي في تعزيز السلوكيات المستدامة بين الأجيال الجديدة. وشددت على ضرورة التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في ختام كلمتها، دعت جميع الطلاب للمشاركة في فعاليات أسبوع البيئة المختلفة.

و خلال الندوة، تناولت د. هبة صلاح حامد، أستاذ فسيولوجيا الأسماك بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس

مفهوم البيئة، تعريف التغيرات المناخية وأسباب التغير المناخي، وأثره فى الاخلال بالتوازن البيئي وتأثيره على الكائنات الحية والإنسان والذي قد يسبب تدهور في الصحة العقلية للإنسان وقد يترتب عليه الحزن الايكولوجي والذى يسبب مصدرا للآلام النفسية والصحية.

تأثير التغير المناخي على الكائنات البحرية والأسماك

كما تناولت د.هبة، تأثير التغير المناخي على الكائنات البحرية والأسماك وما تسببه من ظاهرة تعرف بالنفوق الجماعي للأسماك نتيجة لتكون وسقوط الأمطار الحامضية وارتفاع درجه حرارة مياه الأنهار والبحار وتغير الأس الهيدروجيني لها ، والتى قد تؤثر هذة الظاهرة سلبا على قطاعات اخرى فى الدولة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة . كما تناولت ايضا د هبة صلاح تعريف مفهوم البصمة الكربونية، كيفية حساب البصمة الكربونية للفرد، وكذلك كيفية حسابها على مستوى المؤسسات والدول.

وتم ايضا استعراض الحلول المقترحة للحد من تغير المناخ ونشر الوعى الثقافي وتغيير بعض السلوكيات لدى الفرد للتصدى للتغيرات المناخية.