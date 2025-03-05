المنوفية تضرب بيد من حديد .. ضبط أكثر من 7 آلاف لعبة نارية محظورة | تفاصيل

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار الحملات التفتيشية لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها، حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.

وشنّت رئاسة حي شرق شبين الكوم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ورخص المحلات، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد 1391قطعة من الألعاب النارية المحظور تداولها.

كما شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة تفتيشية على المكتبات وأماكن بيع الألعاب النارية، وأسفرت عن ضبط 2000 عبوة بمدينة تلا وقرية طوخ دلكه، وتم تحرير عدة محاضر.

وفي السياق ذاته، شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيشية مسائية، أسفرت عن ضبط عدد 4150 قطعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.