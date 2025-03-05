قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحترم القضاء وأرفض التكميم.. «شبانة» يُعلّق على إيقاف شوبير وتغريم إبراهيم فايق
لم أرَ أطيب منه| محيي إسماعيل يروي تفاصيل صداقته مع عمر الشريف.. فيديو
المنوفية تضرب بيد من حديد .. ضبط أكثر من 7 آلاف لعبة نارية محظورة | تفاصيل
نشأت الديهي يوجّه رسالة قوية لـ الخارجية الإسرائيلية على الهواء .. ماذا قال؟
خالد أبو الوفا: القمة العربية الطارئة في القاهرة لحظة حاسمة لدعم القضية الفلسطينية
بالأسماء.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري
مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف
قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة
دعاء الليلة الخامسة من رمضان.. ردده الآن يفتح الأبواب المغلقة ويصب الخير صباً
زلزال جديد يضرب ولاية سيدي بوزيد التونسية خلال أسبوعين
قمة فلسطين.. وزير الخارجية: قادرون على إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات
تعديل مسمى كليتين في جامعة الأزهر.. تعرف عليهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية تضرب بيد من حديد .. ضبط أكثر من 7 آلاف لعبة نارية محظورة | تفاصيل

العاب نارية في المنوفية
العاب نارية في المنوفية
مروة فاضل

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار الحملات التفتيشية لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها، حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.

وشنّت رئاسة حي شرق شبين الكوم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ورخص المحلات، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد 1391قطعة من الألعاب النارية المحظور تداولها.

كما شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة تفتيشية على المكتبات وأماكن بيع الألعاب النارية، وأسفرت عن ضبط 2000 عبوة بمدينة تلا وقرية طوخ دلكه، وتم تحرير عدة محاضر.

وفي السياق ذاته، شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيشية مسائية، أسفرت عن ضبط عدد 4150 قطعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المنوفية حملات تفتيشية محافظة المنوفية العاب نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعى

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟

أكياس بلاستيكية

قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟

من المماليك والهند| أصل السوبيا والتمر الهندي كمشروبات رمضانية

من المماليك والهند| أصل السوبيا والتمر الهندي كمشروبات رمضانية

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

قطايف رمضان
قطايف رمضان
قطايف رمضان

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

من نصف ساعة إلى 10 سنوات.. ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

التدخين
التدخين
التدخين

فيديو

اسرار في حياة مها أحمد

مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

رنا سماحة

رنا سماحة: رفعت قضية خلع لأنه مش بيصرف عليا وابنه

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد