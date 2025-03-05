أحمد عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج بنتايج وزيزو.. والزمالك استفاد ماديًا من وراء عبد الله السعيد

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أن المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الزمالك يحتاج للفوز في جميع مبارياته والفوز على الزمالك وبيراميدز من أجل التتويج بالدوري المصري".

وتابع:" أعتقد أنه في حالة رغبة الزمالك في الفوز باللقب هو قادر، وأداء الزمالك تحسن مع بيسيرو، وأصبح هناك التزام وهناك روح بين اللاعبين والفريق يتعادل رغم تأخرة".

وأضاف:" الزمالك احتسبت له ضربة جزاء في مباراة إنبي، بسبب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المصري".

وأكمل:" صلاح مصدق، لاعب سريع وذكي وفرق في أداء الزمالك في خط الدفاع، وبنتايج أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري وبفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وقال ضاحكًا:" الأهلي يحتاج محمود بنتايج في الجبهة اليسرى، وأحمد مصطفى زيزو، في الجناح الأيمن".

وأردف:" الزمالك استفاد من عبدالله السعيد، بعد تعثر انتقاله للفريق أثناء تواجده في الأهلي، بعد الحصول على الشرط الجزائي، وهو أكثر لاعب دخل فلوس للزمالك بعد محمود كهربا".