زيزو لاعبًا في النادي الأهلي.. مفاجأة حزينة لجماهير الزمالك| فيديو

فجر الناقد الرياضي إسلام محمد مفاجأة تتعلق بمستقبل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام إلى الغريم نادي الأهلي.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»: «زيزو دماغه خارج الملعب وهذا يتضح من أداء اللاعب داخل الملعب مع الفريق، وأصبح تفكير اللاعب خارج المستطيل الأخضر».

وأضاف أن «زيزو يفكر في مستقبله، الذي سيكون بعيدًا عن نادي الزمالك، وأريد أن أفجر لكم مفاجأة أن والد زيزو جلس مع أحد المقربين من النادي وشبه أنهى اتفاقًا مع النادي الأهلي على كل التفاصيل المالية».

وتابع قائلًا: «والد زيزو واللاعب انتظرا نادي الزمالك، ولكن حتى هذه اللحظة اللاعب بنسبة 99% لن يجدد تعاقده مع نادي الزمالك»

وتحدث إسلام محمد عن أن زيزو قريبًا سيكون لاعبًا في النادي الأهلي، وظهور اسم زيزو في إعلان النادي الأهلي كان من قبل أحد المقربين من الأهلي.

في سياق متصل، اعتبر إسلام محمد أن عبد الله السعيد هو اللاعب الأهم في منظومة نادي الزمالك حاليًا، وأنهم أهم من زيزو نفسه، وذلك حسب رأيه، بعدما قاد السعيد الزمالك للفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الدوري المصري بإحرازه ثنائية شخصية في اللقاء.

وأشار إسلام محمد إلى أن الزمالك سواء بحضور زيزو أو غيابه ينتصر أو يتعادل أو يخسر، وأن غياب اللاعب غير مؤثر على الفريق.