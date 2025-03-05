الأوبرا: فتح متحفي عبد الوهاب والآلات الموسيقية 5 أيام مجانا للجمهور

أعلنت دار الأوبرا المصرية، فتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلآت الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور، اعتبارا من 9 حتى 13 مارس، يوميا من العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتي تحل الشهر الجاري.



وأوضحت دار الأوبرا المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن فتح المتحفين مجانا للجمهور، يأتي ضمن تقليدها السنوي الهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع.



وتشمل الاحتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال، إقامة عدة فعاليات تقام على مسارح الأوبرا المختلفة، منها أمسية فنية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في التاسعة والنصف مساء الجمعة 14 مارس الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية، بمشاركة كل من الفنانين أحمد عبد الكريم ، ندى غالب ، أحمد عصام ، أجفان طه ، وآيات فاروق، وتتضمن الأمسية تقديم مختارات من المؤلفات الخالدة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



ويروي متحف محمد عبد الوهاب، ملامح مشوار حياته من خلال عدة قاعات إحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين الأول يلقي الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها ، أما الجناح الثاني فيضم عددا من الغرف الخاصة بمنزله منها غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية التي أهدتها للأوبرا أرملته السيدة نهلة القدسي .. إلى جانب قاعة للسينما تضم الأفلام التي قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، وقاعة للاستماع والمشاهدة تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغاني وألبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج إليكتروني تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس.



أما متحف الآلات الموسيقية فيشمل مجموعة من الآلات القديمة والتي تم العثور عليها أثناء ترميم المبنى وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقا لطبيعتها، وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها .. ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية تشرح موجزا عنها، بالإضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها آلات نادرة مثل بيانو الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور وآلة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب فى أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.



واختلفت الأقاويل حول عام ميلاد عبد الوهاب، إلا أن معظم المؤرخين اجتمعوا على أنه في 13 مارس عام 1897 أما رحيله فكان في 4 مايو 1991.

