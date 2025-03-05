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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافر السلع والتزام التجار بتخفيض الأسعار بالسوق الحضاري بمركز بلاط في الوادي الجديد

السوق الحضاري بمركز بلاط
السوق الحضاري بمركز بلاط
منصور ابوالعلمين

 تفقد صباح اليوم عمار منصور نائب أول المركز وقيادات المركز وإدارة التموين بالمركز السوق الحضارى بمدينة بلاط وذلك للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتعليمات سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط.

توافر السلع بأسعار مخفضة 

وأكد على تعليمات اللواء المحافظ بالالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال المواطنين، والمرور الدائم على الأسواق والمخابز، وتفعيل مبادرة اللحوم بمنفذ السوق الحضارى بالمركز، وزيادة المعروض من السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

الوادى الجديد استقرار الأسعار السوق الحضارى

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