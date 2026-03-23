رئيس خطة البرلمان: اللجنة على وشك الإنتهاء من مناقشة الحسابات الختاميـة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة على وشك الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2024 / 2025، كما تستعد بعدها لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2026 / 2027.

وأضاف أن الحساب الختامي جاء بمؤشرات متوقعه في ضوء الموازنة العامة للدولة لذات العام، مشيرا إلى أن اللجنة مازالت في طور المراجعة لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من أبريل المقبل.

وأوضح أن اللجنة تبدأ فى مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية الحالية والصراعات بالمنطقة والتقلبات غير المتوقعة في أسعار الطاقة وحاله عدم اليقين السائدة وآثارها على تكلفة وأسعار باقي السلع والخدمات والأثار المباشرة و غير المباشرة على موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة.