الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تؤكد التزام مصر الكامل بأمن واستقرار المنطقة

النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الجولة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في دول الخليج العربي تمثل رسالة واضحة عن التزام مصر الراسخ بدعم أمن واستقرار المنطقة، وتعكس العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع القاهرة بعواصم الخليج.

وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة مصرية ثابتة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الأشقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، مشيرة إلى أن الجولة حملت رسائل قوية على أكثر من صعيد، أبرزها التأكيد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ستظل ملتزمة بدورها في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية، انطلاقًا من رؤية استراتيجية ترتكز على التضامن العربي وتكامل المصالح.

وأضافت أن تنسيق الجهود السياسية والأمنية مع الأشقاء يعكس وعي مصر الكامل بأهمية التماسك العربي في مواجهة الأزمات وحماية مصالح الشعوب العربية، مشددة على أن القيادة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدة رفض مصر لأي محاولات تهدد أمن الدول العربية أو تتدخل في شؤونها الداخلية.

وأختتمت النائبة العسيلي تصريحها بالإشارة إلى أن الجولة الخليجية تمثل خطوة محورية في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، بما يعزز الأمن ويصب في مصلحة شعوب المنطقة، ويضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا للجميع.

