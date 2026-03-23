قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

ترخيص وحدات الطعام المتنقلة.. تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة قانونا

أميرة خلف

يرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدات الطعام المتنقلة، والرسوم المطلوبة لترخيصها طبقا للقانون .


و نص القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:


- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.

وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:

- نوع الوحدة.

- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.

- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.


ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.


وطبقا للائحة التنفيذية للقانون ، لابد من تقديم طلب يتضمن بيانات صاحب الوحدة مثل الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة، ونوع الوحدة والمساحة المطلوبة، والحيز الجغرافي الذي ستعمل فيه.

كما يجب إرفاق مجموعة مستندات أساسية، منها:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية حديثة لا تتجاوز 3 أشهر.

شهادات الخدمة العسكرية أو العامة حسب الحالة.

ترخيص تسيير الوحدة من المرور إذا كانت الوحدة مركبة.

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تثبت مطابقة الوحدة لمعايير سلامة الغذاء.

شهادة صحية للمرخص له من المركز الطبي أو مكتب الصحة التابع له.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

