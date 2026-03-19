5 أطعمة تعزز صحة القلب وتحمي من الأمراض.. رقم 4 تقلل الالتهابات وتخفض الكوليسترول الضار

تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفاة على مستوى العالم، ما يجعل اختيار نظام غذائي صحي أمرًا بالغ الأهمية. يمكن لبعض التغييرات البسيطة في العادات الغذائية اليومية أن تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بهذه الأمراض. وفقًا لموقع Times Now، هناك خمسة أطعمة يوصي الخبراء بتناولها بانتظام للحفاظ على قلب قوي وصحي.

1. الخضراوات الورقية

السبانخ، الكرنب، البروكلي وغيرها من الخضراوات الورقية تحتوي على الفيتامينات والمعادن والنترات، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. كما تُساهم هذه الخضراوات في خفض ضغط الدم والحفاظ على مرونة الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات كافية منها قد يقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12 إلى 26%.

2. الأسماك الدهنية

السلمون، الماكريل، والسردين غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي لها دور كبير في حماية القلب. تعمل هذه الأحماض على تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وتنظيم ضربات القلب. ينصح بتناول حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعيًا من هذه الأسماك للحصول على أفضل النتائج والوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. الحبوب الكاملة

الشوفان والأرز البني من أفضل المصادر الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مستوى السكر في الدم. تناول حصة أو حصتين يوميًا من الحبوب الكاملة يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%. يمكن استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو إدراج الشوفان في وجبة الإفطار لتحقيق هذه الفوائد.

4. المكسرات والبذور

اللوز، الجوز، بذور الكتان والشيا توفر دهونًا صحية وأليافًا ومضادات أكسدة تحمي القلب. تناول حفنة صغيرة يوميًا يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات، ما يعزز صحة القلب. من الضروري اختيار المكسرات غير المملحة للاستفادة القصوى من فوائدها.

5. التوت والفراولة

التوت الأزرق، الفراولة والتوت الأحمر تحتوي على أصباغ الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تقي القلب وتقلل الالتهابات. تناول هذه الفواكه بانتظام يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.