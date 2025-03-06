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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدفع رمضان على قناة إيه ؟.. توقيت العرض والقناة الناقلة للبرنامج

مدفع رمضان على قناه ايه
مدفع رمضان على قناه ايه
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، بالإضافة إلى توقيت العرض والقناة الناقلة للبرنامج.  

برنامج مدفع رمضان 2025

تابعوا برنامج مدفع رمضان مع النجم محمد رمضان يوميًا خلال رمضان 2025، مباشرة بعد أذان المغرب، على شاشة dmc و dmc دراما.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025  

يعرض البرنامج يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساء، مباشرة بعد أذان المغرب.  

القنوات الناقلة لبرنامج  مدفع رمضان   

يتم بث البرنامج عبر قناتي:  
dmc.  
dmc دراما.  

تردد قناة dmc الجديد 2025  


القمر الصناعي: نايل سات.  
التردد: 12092.  
الاستقطاب: رأسي.  
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.  
معدل الترميز: 27500.  

تردد قناة dmc drama الجديد 2025 

 
القمر الصناعي: عرب سات.  
التردد: 12073.  
الاستقطاب: عمودي.  
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.  
معدل الترميز: 27500.

برنامج مدفع رمضان 

يترقب الجمهور عرض البرنامج المميز "مدفع رمضان" الذي يقدمه النجم محمد رمضان، ويعد هذا البرنامج من الفقرات الرمضانية التي تضفي أجواء خاصة على لحظات الإفطار، حيث يبحث العديد من المشاهدين عن موعد العرض والقناة الناقلة لمتابعته يوميا خلال الموسم الرمضاني. 

برنامج مدفع رمضان 2025

وقدّم الفنان محمد رمضان حلقة جديدة من برنامجه مدفع رمضان ، الذي يعرض على قناة DMC، حيث فاجأ الجمهور بتقديم العديد من الهدايا وتحقيق الأحلام للمواطنين، وسط أجواء مليئة بالمفاجآت والإنسانية.  

وشهدت أحدث الحلقات مواقف مؤثرة عندما فقدت إحدى السيدات من منطقة شبرا الخيمة ابنتها، بعد لحظات من فوزها بجائزة مالية قيمتها 200 ألف جنيه.  
وفي استغاثة مؤثرة، ناشدت السيدة المواطنين لمساعدتها في العثور على ابنتها، ليبادر محمد رمضان فورًا في عملية البحث، حتى تم العثور عليها.  
وعلق رمضان على المشهد قائلًا: الأم ألقت بالأموال على الأرض بعد فقدان ابنتها، وهذا يدل على عظمة قلبها... الفلوس لا تساوي شيئا أمام حبها لابنتها.  

وخلال جولته في منطقة شبرا بالقاهرة، التقى محمد رمضان بسيدة مسنة وقال لها:  
إنت شبه أمي أوي.   
لترد عليه السيدة بحلمها البسيط:  نفسي أعمل عملية المياه البيضاء وأشوف النور من تاني.   
فما كان من رمضان إلا أن قدم لها جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه لمساعدتها في إجراء العملية.  

   
وكعادته في إدخال السرور على المشاهدين، أجرى محمد رمضان اتصالا هاتفيا عشوائيا بأحد المواطنين، ليزف له خبر فوزه بجائزة مالية بقيمة 200 ألف جنيه.  
وأثناء المكالمة، عبر الفائز من محافظة مطروح عن سعادته، ليعلق رمضان قائلا:  أنا عملت عندكم أغنية  على الله ، وهي واحدة من أنجح أغنياتي.  

 ويواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه  مدفع رمضان ، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو رسم البهجة وتحقيق أحلام الناس، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت الأخرى.  

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