شبانة: الأهلي يفعل أشياء غريبة لم نسمع عنها من قبل

أشاد الإعلامي محمد شبانة, بجماهير النادي الأهلي، بعد رفع لافته لدعم إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي يعاني من مرض السرطان.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي أصبح مطالب بإبرام صفقات قوية في الفترة القادمة، قبل المشاركة في كاس العالم للأندية، خاصة وأن جوائز البطولة أصبحت مليار دولار".



وتابع:" الأهلي يفعل أشياء في الفترة الأخيرة لم نسمع عنها من قبل، مثل الاستاد وآخرها التعاقد مع شركة الكرة، وهذا هو السيستم المتبع في النادي".



وأكمل:" الأهلي يضخ أموال من شركاته ويشجع شراكته على الاستثمار، وهي في النهاية تصب في مصلحة الدولة المصرية".



وأوضح:" كل التحية والتقدير لجماهير الأهلي، بعد لافته دعم إبراهيم شيكا وهو أمر إنساني وشئ رائع من جماهير القلعة الحمراء".



وأضاف:" أي شئ ينشر على السوشيال ميديا، على لساني وعير موثق بفيديو لا تصدقوا، بعد انتشار العديد من التصريحات على لساني غير صحيح وذلك لخداع الجماهير".



وأردف:" لم أسئ لصديقي وأخي أحمد موسي، أو صديقي عمرو أديب، ولم أتعرض للزمالك، مثلما يتردد على السوشيال ميديا من تصريحات مزيفة".



وأتم:" اليوم لاعبي الزمالك احتفلت بعيد ميلاد شيكابالا، وهو لاعب كبير وممتع وحريف، وجوزيه له تصريح شهير بأنه كان يتمنى التعاقد مع اللاعب بعد عودته من اليونان".