قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة.. وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر؟.. اعرف الموقف الشرعي
خبير علاقات دولية: القمة العربية أظهرت موقفًا عربيًا موحدًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
بسبب احتجاجات غزة .. إدارة ترامب تحقق مع جامعة كاليفورنيا
تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري
بسبب تصريحاته عن ترامب.. إقالة كبير دبلوماسيي نيوزيلندا في بريطانيا
تعرف على مواعيد مباريات الأهلي فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري
محمد صلاح يحتفل بصديقه اليوت بعد قمة بي اس جي ضد ليفربول
موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025
زكاة الفطر تُخرج حبوبا أم نقود؟ وهل تجوز في أول رمضان؟
ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري
أمريكا تبحث عن "حل وسط" لأزمة الرسوم مع كندا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة البحر الأحمر.. استمرار أعمال التطوير وإزالة التعديات.. وتعزيز التواصل مع المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ الخطط الاستثمارية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال تطوير الشوارع وتمهيدها وإنارتها لإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

وتواصل الإدارات المختصة بالوحدة المحلية جهودها في تطوير الشوارع الفرعية والرئيسية، حيث يجري حاليًا تمهيد الطرق في المنطقة الحرفية، بالإضافة إلى الانتهاء من دهانات المطبات بشارع المستعمرة، في إطار تحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية.

رئيس مدينة رأس غارب يعقد لقاءً دوريًا مع المواطنين

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي بالتواصل المستمر مع المواطنين، عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، لقاءه الدوري مع الأهالي لمناقشة طلباتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وفقًا للضوابط القانونية.

وشهد اللقاء حضور عدد من مسؤولي الإدارات المختلفة، حيث تم استعراض وبحث عدة طلبات، منها توفير فرص عمل، إصدار عقود أراضٍ، ومعاينة أحد المنازل، بالإضافة إلى طلب مشاركة مجتمعية في تجميل أحد الميادين.

وأكد رئيس المدينة على أهمية هذه اللقاءات المباشرة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى استمرار عقد الاجتماعات الأسبوعية لتعزيز التواصل وتحقيق المصلحة العامة.

حملة مكبرة لإزالة التعديات بشمال الغردقة

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة، بقيادة اللواء محمد سليم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة تقسيم امتداد السلام، حيث تم استرداد حالتي تعدٍّ بمساحة 300 متر مربع.

وشملت التعديات التي تمت إزالتها أسوارًا غير مسقوفة مبنية بالطوب الدبش الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات العشوائية.

البحر الأحمر الغردقة مرسى علم اخبار الغردقة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

رسالة الجماهير للخطيب

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حالة الطقس - ارشيفية

محدش يخفف الهدوم.. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس من الغد حتى 11 رمضان

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

سيارة أسعاف ارشيفية

مدمن ويعاني من الاكتئاب.. تفاصيل مثيرة في العثور على مدير بشركة محمول متوفى داخل فيلته

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ترشيحاتنا

الصلاة

صلاة تشهدها ملائكة الليل والنهار .. واظب عليها فى رمضان

الجامع الأزهر

الجمعة.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عاما على تأسيسه

وزارة الأوقاف

عالم بالأوقاف: جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس طريق لصلاح البال

بالصور

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

المواعين والوقفة ..نصائح لتخفيف آلام المفاصل للنساء في رمضان

10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان

5 طرق للوقاية من مرض السكرى ..تعرف عليها

5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها

لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام

.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام
.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام
.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام

فيديو

طارق لطفي

معجبة لمست شعري.. طارق لطفي يروى موقف محرج تعرض له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد