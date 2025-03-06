أخبار محافظة البحر الأحمر.. استمرار أعمال التطوير وإزالة التعديات.. وتعزيز التواصل مع المواطنين

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ الخطط الاستثمارية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال تطوير الشوارع وتمهيدها وإنارتها لإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

وتواصل الإدارات المختصة بالوحدة المحلية جهودها في تطوير الشوارع الفرعية والرئيسية، حيث يجري حاليًا تمهيد الطرق في المنطقة الحرفية، بالإضافة إلى الانتهاء من دهانات المطبات بشارع المستعمرة، في إطار تحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية.

رئيس مدينة رأس غارب يعقد لقاءً دوريًا مع المواطنين

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي بالتواصل المستمر مع المواطنين، عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، لقاءه الدوري مع الأهالي لمناقشة طلباتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وفقًا للضوابط القانونية.

وشهد اللقاء حضور عدد من مسؤولي الإدارات المختلفة، حيث تم استعراض وبحث عدة طلبات، منها توفير فرص عمل، إصدار عقود أراضٍ، ومعاينة أحد المنازل، بالإضافة إلى طلب مشاركة مجتمعية في تجميل أحد الميادين.

وأكد رئيس المدينة على أهمية هذه اللقاءات المباشرة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى استمرار عقد الاجتماعات الأسبوعية لتعزيز التواصل وتحقيق المصلحة العامة.

حملة مكبرة لإزالة التعديات بشمال الغردقة

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة، بقيادة اللواء محمد سليم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة تقسيم امتداد السلام، حيث تم استرداد حالتي تعدٍّ بمساحة 300 متر مربع.

وشملت التعديات التي تمت إزالتها أسوارًا غير مسقوفة مبنية بالطوب الدبش الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات العشوائية.