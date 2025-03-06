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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف سلامة: شخصية أحمد في كامل العدد تشبهني في الحقيقة

الفنان شريف سلامة
الفنان شريف سلامة
أوركيد سامي

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بردود الفعل حول مسلسل “كامل العدد ++  الذى يعرض  فى الماراثون الرمضاني الحالي 2025.

وقال شريف سلامة فى تصريحات خاصة مع صدي البلد، "  شخصية أحمد التي أجسدها ضمن أحداث المسلسل تشبه شخصيتي الحقيقية مع أولادي.

وأضاف شريف سلامة، أنه يغير على ابنته أيضا بشكل كبير مثل ما ظهر خلال أحداث المسلسل.


استطرد شريف سلامة" وجود  مكة محمد صلاح  في كامل العدد++ أسعدنا جميعاً.

مسلسل "كامل العدد ++" مكوّن من 15 حلقة، وهو من بطولة:
دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، إنجي المقدم، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال،  صالح عبد النبي ، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، سيليا، ألفت إمام، حسين فهمي، مريم الخشت و مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

اخبار الفن نجوم الفن الفنان شريف سلامة مسلسل كامل العدد

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