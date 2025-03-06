قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-3-2025 والقنوات الناقلة
أول إجراء من كوريا الجنوبية بعد حادث إطلاق قذيفة حربية على مدنيين
إتاحة استيفاء ملف ترقي المُعلمين عبر هذا الرابط .. الأحد
أمل مصر.. خالد الغندور ينصح بيسيرو بمنح الفرصة لموهبة الزمالك
أمطار وتقلبات جوية .. الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي السيارات
نيران صديقة.. طائرة حربية كورية جنوبية تقذف شمال سول وتصيب 15 شخصا
أمريكا تمنع مواطني هاتين الدولتين من دخول أراضيها.. تفاصيل
فيديو صادم.. ميكروفون مفتوح يسجل حواراً سرياً لنائب ترامب في الكونغرس
بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل بداية المرحلة النهائية لحسم الدوري؟
بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
غيبوبة سكر لسائق تتسبب في تهشيم 3 سيارات وإصابة 6 مواطنين بالحوامدية
حسن الخاتمة.. وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول إجراء من كوريا الجنوبية بعد حادث إطلاق قذيفة حربية على مدنيين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أصدر الجيش الكوري الجنوبي بيانا تعليقا علي حادث إطلاق طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية علي مدنين قائلا :  إن  إحداثيات خاطئة كانت سبب الخطأ في إطلاق قنابل الطائرة.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الكوري الجنوبي إن الحادث كان بسبب خطأ الطيار، معلنا وقف التدريبات بالذخيرة الحية في انتظار مزيد من التحقيقات

وفي سياق متصل ،  ارتفع عدد المصابين في حادث إلقاء طائرة كورية جنوبية قنابل بالخطأ على مدنيين شمالي العاصمة إلى 15 شخصا.

وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 7 أشخاص أصيبوا اليوم الخميس بعد سقوط قذيفة على منزل مدني في مدينة بوشون الشمالية في إقليم غيونغغي، حسبما قالته السلطات.

وأفادت السلطات بأنها تلقت بلاغا حوالي الساعة العاشرة صباحا عن سقوط القذيفة على منزل في المدينة، التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال سول، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتدمير عدة مبان في القرية.

ويجري التحقيق حاليا لمعرفة سبب سقوط القذيفة وعوامل أخرى ذات صلة.

كوريا الجنوبية القوات الجوية طائرة حربية الجيش الكوري الجنوبي التدريبات بالذخيرة الحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

رسالة الجماهير للخطيب

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الفنان شريف سلامة

شريف سلامة: شخصية أحمد في كامل العدد تشبهني في الحقيقة

ياسمين عبد العزيز

صورة نادرة.. ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بحديث عن الحماة في «وتقابل حبيب»

مصطفي غريب

مصطفى غريب يوجه الشكر للجمهور: يارب نكون قادرين على إسعادكم

بالصور

من أشهر المشروبات الرمضانية..طريقة عمل عصير الخروب

.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

المواعين والوقفة ..نصائح لتخفيف آلام المفاصل للنساء في رمضان

10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان

5 طرق للوقاية من مرض السكرى ..تعرف عليها

5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد