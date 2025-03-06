أول إجراء من كوريا الجنوبية بعد حادث إطلاق قذيفة حربية على مدنيين

أصدر الجيش الكوري الجنوبي بيانا تعليقا علي حادث إطلاق طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية علي مدنين قائلا : إن إحداثيات خاطئة كانت سبب الخطأ في إطلاق قنابل الطائرة.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الكوري الجنوبي إن الحادث كان بسبب خطأ الطيار، معلنا وقف التدريبات بالذخيرة الحية في انتظار مزيد من التحقيقات

وفي سياق متصل ، ارتفع عدد المصابين في حادث إلقاء طائرة كورية جنوبية قنابل بالخطأ على مدنيين شمالي العاصمة إلى 15 شخصا.

وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 7 أشخاص أصيبوا اليوم الخميس بعد سقوط قذيفة على منزل مدني في مدينة بوشون الشمالية في إقليم غيونغغي، حسبما قالته السلطات.

وأفادت السلطات بأنها تلقت بلاغا حوالي الساعة العاشرة صباحا عن سقوط القذيفة على منزل في المدينة، التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال سول، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتدمير عدة مبان في القرية.

ويجري التحقيق حاليا لمعرفة سبب سقوط القذيفة وعوامل أخرى ذات صلة.