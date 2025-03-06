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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيران صديقة.. طائرة حربية كورية جنوبية تقذف شمال سول وتصيب 15 شخصا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة يونهاب بإرتفاع عدد المصابين إثر إلقاء طائرة حربية في كوريا الجنوبية قنابل عن طريق الخطأ شمال سول إلى 15.

وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 7 أشخاص أصيبوا اليوم الخميس بعد سقوط قذيفة على منزل مدني في مدينة بوشون الشمالية في إقليم غيونغغي، حسبما قالته السلطات.

وأفادت السلطات بأنها تلقت بلاغا حوالي الساعة العاشرة صباحا عن سقوط القذيفة على منزل في المدينة، التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال سول، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتدمير عدة مبان في القرية.

ويجري التحقيق حاليا لمعرفة سبب سقوط القذيفة وعوامل أخرى ذات صلة.
 

كوريا الجنوبية طائرة حربية سول سقوط قذيفة مدينة بوشون الشمالية

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