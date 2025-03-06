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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجبن والبطاطس المقلية .. أطعمة تسبب حموضة على السحور

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
مريم صليب

وجبة السحور هي الوجبة التي تساعدك على صيام اليوم التالي، فإذا كانت تلك الوجبة مشبعة و بها الياف و الموجودة في الخضروات و مياه ستساهم في اعطائك نشاط لليوم التالي و ذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على دهون و حمضيات ستتسبب في شعورك بالعطش في اليوم التالي أثناء النهار و حتى الافطار . 
و في التقرير التالي سنوضح الاطعمة التي تسبب الحموضة في الصيام، و تجنب تناولها في السحور

الأطعمة الحمضية
الليمون: الليمون يحتوي على حمض الليمون الذي يمكن أن يسبب الحموضة. فإن تناولت طبق فول في السحور يفضل عدم وضع ليمون لأنها ستشعرك بالعطش الشديد في اليوم التالي .
البرتقال: البرتقال يحتوي على حمض الستريك الذي يرفع من احتمالية التسبب في الحموضة لذلك يمكن أن تشرب عصير البرتقال او تتناول البرتقال كفاكهه بعد الافطار و لكن ليس وقت السحور 
التمور: التمور يحتوي على حمض التارتاريك الذي يمكن أن يسبب الحموضة 
الفراولة: الفراولة يحتوي على حمض الماليك و الذي يسبب الشعور بالعطش و الحموضة .

الأطعمة المقلية
البطاطس: معظم الوجبات الجاهزة حاليا تحتوي على بطاطس مقلية نظرا لانها المفضلة لدى الكثير منا، إلا أن البطاطس المحمرة تسبب الحموضة اذا تناولتها ليلا. 
السمك المقلي: السمك بوجه عام يفضل ان يتم تناوله في وجبة الافطار و المقلي لانه يحتاج الى شرب الكثير من المياه .
الدجاج المقلية:تدفع الظروف بعض الاشخاص تناول سحورهم خارج المنزل فإذا اضطررت لتناول الطعام في السحور تجنب الدجاج المقلي لأنه سيتسبب في شعورك بالحموضة و العطش الشديد .
اللحم المقلي : يفضل تجنب اي لحوم ليلا لأنها ستطهي و الطهي سيتسبب في شعورك بالعطش

 الأطعمة الغنية بالدهون
الجبن: معظم الوجبات السريعة اصبحت تستخدم الجبن المتنوعة في اعداد الطعام نظرا للإقبال الشديد عليها، إلا ان تناول الجبن المطبوخة في السحور سيتسبب في شعورك بالحموضة .
الزبدة
الزيت
اللحم الغني بالدهون

الأطعمة الغنية بالتوابل
التوابل الحارة
التوابل المرة
التوابل الحمضية
التوابل الغنية بالدهون

نصائح لتجنب الحموضة 
- تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة.
- استخدم الأطعمة التي تسبب الحموضة بكميات معتدلة.
- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الحموضة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.
- استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة

رمضان علاج الحموضة الصيام السحور الحموضة اطعمة تسبب الحموضة

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