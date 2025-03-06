الجبن والبطاطس المقلية .. أطعمة تسبب حموضة على السحور

وجبة السحور هي الوجبة التي تساعدك على صيام اليوم التالي، فإذا كانت تلك الوجبة مشبعة و بها الياف و الموجودة في الخضروات و مياه ستساهم في اعطائك نشاط لليوم التالي و ذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على دهون و حمضيات ستتسبب في شعورك بالعطش في اليوم التالي أثناء النهار و حتى الافطار .
و في التقرير التالي سنوضح الاطعمة التي تسبب الحموضة في الصيام، و تجنب تناولها في السحور
الأطعمة الحمضية
الليمون: الليمون يحتوي على حمض الليمون الذي يمكن أن يسبب الحموضة. فإن تناولت طبق فول في السحور يفضل عدم وضع ليمون لأنها ستشعرك بالعطش الشديد في اليوم التالي .
البرتقال: البرتقال يحتوي على حمض الستريك الذي يرفع من احتمالية التسبب في الحموضة لذلك يمكن أن تشرب عصير البرتقال او تتناول البرتقال كفاكهه بعد الافطار و لكن ليس وقت السحور
التمور: التمور يحتوي على حمض التارتاريك الذي يمكن أن يسبب الحموضة
الفراولة: الفراولة يحتوي على حمض الماليك و الذي يسبب الشعور بالعطش و الحموضة .
الأطعمة المقلية
البطاطس: معظم الوجبات الجاهزة حاليا تحتوي على بطاطس مقلية نظرا لانها المفضلة لدى الكثير منا، إلا أن البطاطس المحمرة تسبب الحموضة اذا تناولتها ليلا.
السمك المقلي: السمك بوجه عام يفضل ان يتم تناوله في وجبة الافطار و المقلي لانه يحتاج الى شرب الكثير من المياه .
الدجاج المقلية:تدفع الظروف بعض الاشخاص تناول سحورهم خارج المنزل فإذا اضطررت لتناول الطعام في السحور تجنب الدجاج المقلي لأنه سيتسبب في شعورك بالحموضة و العطش الشديد .
اللحم المقلي : يفضل تجنب اي لحوم ليلا لأنها ستطهي و الطهي سيتسبب في شعورك بالعطش
الأطعمة الغنية بالدهون
الجبن: معظم الوجبات السريعة اصبحت تستخدم الجبن المتنوعة في اعداد الطعام نظرا للإقبال الشديد عليها، إلا ان تناول الجبن المطبوخة في السحور سيتسبب في شعورك بالحموضة .
الزبدة
الزيت
اللحم الغني بالدهون
الأطعمة الغنية بالتوابل
التوابل الحارة
التوابل المرة
التوابل الحمضية
التوابل الغنية بالدهون
نصائح لتجنب الحموضة
- تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة.
- استخدم الأطعمة التي تسبب الحموضة بكميات معتدلة.
- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الحموضة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.
- استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة