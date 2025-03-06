الجبن والبطاطس المقلية .. أطعمة تسبب حموضة على السحور

وجبة السحور هي الوجبة التي تساعدك على صيام اليوم التالي، فإذا كانت تلك الوجبة مشبعة و بها الياف و الموجودة في الخضروات و مياه ستساهم في اعطائك نشاط لليوم التالي و ذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على دهون و حمضيات ستتسبب في شعورك بالعطش في اليوم التالي أثناء النهار و حتى الافطار .

و في التقرير التالي سنوضح الاطعمة التي تسبب الحموضة في الصيام، و تجنب تناولها في السحور

الأطعمة الحمضية

الليمون: الليمون يحتوي على حمض الليمون الذي يمكن أن يسبب الحموضة. فإن تناولت طبق فول في السحور يفضل عدم وضع ليمون لأنها ستشعرك بالعطش الشديد في اليوم التالي .

البرتقال: البرتقال يحتوي على حمض الستريك الذي يرفع من احتمالية التسبب في الحموضة لذلك يمكن أن تشرب عصير البرتقال او تتناول البرتقال كفاكهه بعد الافطار و لكن ليس وقت السحور

التمور: التمور يحتوي على حمض التارتاريك الذي يمكن أن يسبب الحموضة

الفراولة: الفراولة يحتوي على حمض الماليك و الذي يسبب الشعور بالعطش و الحموضة .

الأطعمة المقلية

البطاطس: معظم الوجبات الجاهزة حاليا تحتوي على بطاطس مقلية نظرا لانها المفضلة لدى الكثير منا، إلا أن البطاطس المحمرة تسبب الحموضة اذا تناولتها ليلا.

السمك المقلي: السمك بوجه عام يفضل ان يتم تناوله في وجبة الافطار و المقلي لانه يحتاج الى شرب الكثير من المياه .

الدجاج المقلية:تدفع الظروف بعض الاشخاص تناول سحورهم خارج المنزل فإذا اضطررت لتناول الطعام في السحور تجنب الدجاج المقلي لأنه سيتسبب في شعورك بالحموضة و العطش الشديد .

اللحم المقلي : يفضل تجنب اي لحوم ليلا لأنها ستطهي و الطهي سيتسبب في شعورك بالعطش

الأطعمة الغنية بالدهون

الجبن: معظم الوجبات السريعة اصبحت تستخدم الجبن المتنوعة في اعداد الطعام نظرا للإقبال الشديد عليها، إلا ان تناول الجبن المطبوخة في السحور سيتسبب في شعورك بالحموضة .

الزبدة

الزيت

اللحم الغني بالدهون

الأطعمة الغنية بالتوابل

التوابل الحارة

التوابل المرة

التوابل الحمضية

التوابل الغنية بالدهون

نصائح لتجنب الحموضة

- تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة.

- استخدم الأطعمة التي تسبب الحموضة بكميات معتدلة.

- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الحموضة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.

- استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة