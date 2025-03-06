بوست في حب مني المجنونة .. هشام ماجد يعلق على صورته مع دنيا ماهر

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنانة دنيا ماهر من كواليس تصوير مسلسل “أشغال شقة جدا” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليه: “بوست في حب مني المجنونة”.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل أشغال شقة جدًا عددا من الأحداث، حيث قامت مني " دنيا ماهر " بقتل القرش الذي قاموا باصطياده لأغراض بحثية بسم الفئران انتقامًا من حمدي الذي طردها بعد أن اعترفت له بحبه.

مسلسل أشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .