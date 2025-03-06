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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة للبيع سعرها 400 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

سيارات مستعملة للبيع سعرها 400 ألف جنيه
سيارات مستعملة للبيع سعرها 400 ألف جنيه
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصرية على باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني، وأوبل كورسا، ورينو لوجان، وهيونداي فيرنا، وشيفروليه سبارك .

- نيسان صني موديل 2011

 نيسان صني موديل 2011

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 280 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة نيسان صني موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- أوبل كورسا موديل 2004

أوبل كورسا موديل 2004

تنقل قوة سيارة أوبل كورسا موديل 2004 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت السيارة من قطع مسافة 227 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو لوجان موديل 2015

رينو لوجان موديل 2015

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2015 من قطع مسافة 123 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 395 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شيفروليه سبارك موديل 2012

شيفروليه سبارك موديل 2012

تحصل سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 94 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل 345 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

إصدارات السيارات نيسان صني موديل 2011 أوبل كورسا موديل 2004 رينو لوجان موديل 2015 شيفروليه سبارك موديل 2012 سوق السيارات المصري

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