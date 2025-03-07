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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب  ثباتا في أول تعاملات له اليوم الجمعة 7-3-2025، بدون تغيير داخل مخلات الصاغة المصرية.

كان سعر المعدن الأصفر قد صعد أمس مقدار 80 جنيها في الجرام الواحد، بمعظم الأعيرة الذهبية.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4090 جنيها للبيع و 4115 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4674 جنيها للبيع و 4702 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3505 جنيها للبيع و 3527 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2726 جنيها للبيع و 2743 جنيها للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3272 ألف جنيه للبيع و 32.92 ألف جنيه للشراء.

الأسعار العالمية

وتراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس وذلك في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي لها تأثير سلبي على أسعار الذهب

 بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية وانفتاح الرئيس الأمريكي على التفاوض بشأن التعريفات الجمركية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل ادنى مستوى عند 2896 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2918 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2898 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا التراجع في مستويات الذهب اليوم بعد أن سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.5% وتسجيل اليوم أعلى مستوى في أسبوع عند 4.332% لتنهي سلسلة من الانخفاض في العائد استمرت 5 أسابيع متتالية.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية يزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، لأن ارتفاع العائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الذهب اليوم يأتي بالرغم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أشهر، ليستمر في الهبوط لليوم الرابع على التوالي وذلك بعد بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي الضعيفة التي صدرت يوم أمس والتي زادت من المخاوف بشأن تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي وقطاع العمالة.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

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